В Кремле рассказали о «плюсах» от контрсанкций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать исследование экономистов о потерях россиян от санкций, но напомнил, что ограничения – это вынужденная мера.

«Я, к сожалению, не знаком с деталями этих научных изысканий и исследований, поэтому я отказываюсь как-либо это комментировать», – сказал Песков, отвечая на вопрос об исследовании РАНХиГС и ЦЭФИР, которое говорит, что контрсанкции России в отношении продовольственных товаров из ряда других стран приводят к дополнительным тратам граждан.

Песков напомнил, что «Россия не была инициатором санкционного обмена. Это вынужденная мера». Он уверен: «Нет худа без добра, есть определенные «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», передает ТАСС.

Согласно исследованию экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок, российские потребители ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго, введенного государством в качестве контрсанкций Западу.