Британия начала утилизацию памятных монет из-за переноса Brexit

Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании начал переработку 50-пенсовых памятных монет, посвященных выходу страны из Евросоюза (ЕС) 31 октября, в связи с переносом даты Brexit на январь 2020 года.

На аверсе монеты, дизайн которой был одобрен Тайным советом (органом советников британской королевы Елизаветы II), была надпись: «Мир, процветание и дружба со всеми народами», а также дата Brexit, сообщает «Би-би-си».

Всего к концу октября планировалось выпустить 10 млн новых монет в рамках проекта, который отстаивал глава Минфина Саджид Джавид, сменивший в июле на этом посту Филипа Хаммонда.

Хаммонд объявил о планах выпуска семигранных 50-пенсовых монет с символикой Brexit еще год назад, но тогда речь шла лишь о коллекционной партии: предполагалось выпустить 10 тыс. таких монет с датой 29 марта 2019 года.

Министерство финансов заявило, что не станет комментировать стоимость производства памятных монет, поскольку это «коммерчески конфиденциальная информация».

Напомним, как сообщали в канцелярии главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, если ЕС даст Лондону трехмесячную отсрочку Brexit, кабмин поставит вопрос о выборах.

28 октября стало известно, что ЕС согласовал отсрочку. Британский парламент отверг предложение Джонсона о выборах.