Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого

Замглавы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что полиция не собирается выселять националистов из Золотого-4 в Донбассе, которые выступают против отвода сил от линии соприкосновения.

Пресс-служба нацполиции Украины сообщает, что он «категорически опроверг слухи о намерениях выселять кого-то из Золотого».

«Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, «кто кого будет штурмовать», нельзя», – приводятся его слова на сайте нацполиции.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские националисты вывезли не все оружие из поселка Золотое-4, хотя МВД Украины подтвердило вывоз вооружения.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое для обсуждения отвода войск и разругался с националистами. После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД