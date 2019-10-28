Собянин заявил о предотвращении массовых беспорядков в Москве

Московские правоохранители предотвратили попытки организации массовых беспорядков в столице, заявил мэр Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений.

Он напомнил, что в Москве проходят десятки мирных манифестаций и митингов, но также были организованы несколько несанкционированных.

«И то, что они (несанкционированные митинги) не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах мира, это не заслуга их организаторов – наоборот, они хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах», – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что во всем мире в 2019 году отмечается рост уличных беспорядков. «В этом году мы по всему миру видим рост уличных беспорядков, ... видим, к чему беспорядки привели в Киеве, на Майдане. По сути, страну (Украину) лихорадит от этих последствий - и экономически, и социально, и политически», – сказал Собянин, передает ТАСС.

Кроме того, напомнил мэр, серьезные уличные беспорядки с жертвами и ранеными в 2019 году прокатились по «витрине капитализма» Гонконгу, «Мекке туризма» Парижу, и «тишайшему городу» Барселоне, а также по Ливии.

Комментируя работу полиции и Росгвардии в Москве, Собянин заявил, что правоохранители также обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и гостей столицы.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

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