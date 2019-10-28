Нефть подешевела на статистике из Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на фоне статистики по промышленности Китая.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,69% – до 61,59 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,32%, составив 56,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы отыгрывают статистику по прибыли промышленных предприятий Китая. Согласно статистике, в сентябре прибыль ускорила снижение до 5,3% в годовом выражении с 2,1% в августе. Статистика ухудшила ожидания по перспективам роста экономики страны.