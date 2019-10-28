На освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре понадобились 10 трлн рублей

Инвестиции в освоение новой нефтегазовой провинции на полуострове Таймыр оцениваются примерно в 10 трлн рублей, сообщил заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин на брифинге по льготам для добывающих компаний в Арктике.

По словам заместителя министра, в районе новой нефтегазовой провинции на полуострове Таймыр «ничего еще не существует», передает ТАСС.

«Это очень большие траты. Все в целом траты. И подтверждение тех прогнозов, которые есть, на 100%, траты могут составить 10 трлн рублей, из них только чуть больше половины – это бурение, остальное – это инфраструктура и обустройство месторождений», – сказал Сорокин.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов в свою очередь сообщил, что государство будет компенсировать затраты на создание инфраструктуры в новой нефтегазовой провинции в Арктике только из дополнительных доходов бюджета при цене отсечения, которая сейчас составляет 42,4 доллара за баррель, причем вычет по налогу на прибыль будет предоставляться только на фактически понесенные затраты.

«Есть условие, что если цена нефти ниже базовой цены на нефть, то вычета не будет. Базовая цена в бюджете установлена [в] 42,4 доллара [за баррель], она индексируется каждый год. Вычет будет возникать только в том случае, если цена нефти будет выше базовой цены на нефть, записанной в бюджете», – сказал Сазанов.

При этом глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина отметил, что компания не сможет претендовать на компенсации, превышающие ее затраты на инфраструктуру, а базовые доходы бюджета не будут затронуты «ни при каком сценарии». Он также опроверг вероятность корректировки цены отсечения в бюджетном правиле для увеличения компенсаций. «Нет, это исключено, не обсуждалось даже», – сказал глава департамента.

Сазанов также прокомментировал, почему компенсация арктических льгот не является «квазифинансированием из ФНБ». «Если посмотреть традиционные проекты, то инфраструктура – это государство. Поэтому [нельзя] говорить, что это квазифинансирование из ФНБ – мы же дороги строим в других областях из дорожного фонда», – пояснил он. Вся эта инфраструктура затем перейдет на баланс государства, добавил глава департамента.

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