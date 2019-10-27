Левые выигрывают региональные выборы в Германии

Левая партия побеждает на выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия, свидетельствуют данные экзитпола, которые приводит телеканал ARD. «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место.

Основанная в 2007 году ЛП впервые побеждает на региональных выборах в Германии, она набирает около 30% голосов. В 2014 году партия получила 28,2%, передает ТАСС.

АдГ же улучшает свой результат вдвое: ее поддержали примерно 24% избирателей в Тюрингии (10,6% на прошлых выборах).

Коалиционные партии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – провалились на земельных выборах. ХДС получает только около 22% голосов, СДПГ – около 8,5%.

«Зеленые» набрали примерно 5,5% голосов.

Не исключено, что в парламент Тюрингии пройдет также либеральная Свободная демократическая партия.

Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отмечал серьезное усиление позиций «Альтернативы для Германии».