Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Снимок размещен в Instagram Белого дома. На нем Трамп запечатлен во главе стола на фоне стены с гербом США. Рядом с президентом – вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

На столе стоит несколько ноутбуков и стационарных телефонов, лежат бумаги, видны также разноцветные кабели, используемые для подключения к интернету.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об «очередном «уничтожении» аль-Багдади. В военном ведомстве также усомнились в реальности самой операции в отношении главаря ИГ* и ее успехе.

Кроме того, Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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