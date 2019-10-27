Шеф Пентагона рассказал о раненых при ликвидации аль-Багдади военных США

В ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади пострадали двое американских военнослужащих, сообщил министр обороны США Марк Эспер.

«Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат, а сама операция была очень успешной и безупречной», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Шеф Пентагона уточнил, что целью операции было задержать аль-Багдади.

«Цель была схватить Абу Бакра аль-Багдади, а если бы мы не смогли его схватить, то мы собирались его убить», – добавил Эспер.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что выступление Трампа по поводу ликвидации главаря ИГ* имело «стиль боевика», и перечислил самые яркие фрагменты его речи.

Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об «очередном «уничтожении» аль-Багдади. В военном ведомстве также усомнились в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе.

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