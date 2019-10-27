На родине Зеленского местного жителя осудили за футболку с гербом СССР

Дзержинский районный суд Кривого Рога приговорил местного жителя за ношение футболки с гербом СССР в общественном месте к одному году ограничения свободы, сообщили СМИ.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.436-1 УК Украины. Назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменили на испытательный срок в один год, передает УНИАН.

Мужчину 14 июня заметили возле ТРЦ «Плаза» в красной футболке с принтом в виде государственного герба СССР, который попал под запрет украинского законодательства. Ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемый признал себя виновным.

Мужчине запретили выезжать за пределы Украины без согласования.

Кривой Рог – родной город президента Украины Владимира Зеленского.