Россиянка Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

Российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой года в Европе, сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине, передает ТАСС.

Кроме Ласицкене на титул претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринт), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину).

«Войдя в историю мировых прыжков в высоту как первая трехкратная чемпионка мира, Мария сотворила в этом сезоне невероятное. И думаю, в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла сегодня этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно», – сказал Шляхтин.

Напомним, в среду Ласицкене выиграла соревнования на Военных играх в Ухане (Китай) с рекордом соревнований.

В сентябре Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей чемпионата Европы.