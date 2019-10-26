В Эстонии осквернили мемориал советским воинам

Вандалы осквернили мемориал советским воинам в поселке Техумарди на эстонском острове Сааремаа.

Неизвестные испачкали мемориальные камни, на которых написаны имена советских солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, с первой попытки очистить объект не удалось. Местные власти планируют привести мемориал в порядок к весне.

«Мы просим извинения у близких тех, чьи имена нанесены на памятные камни», – отметил старейшина волости Мадис Каллас.

Ранее в чешском городе Брно вандалы осквернили памятник красноармейцам, они облили монумент красной краской.