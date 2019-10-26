Британии предложили начать переговоры о возвращении США

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский с иронией прокомментировал заявление представителя украинского МИД Катерины Зеленко о том, что Киев готов к переговорам о «восстановлении украинского суверенитета Крыма».

«Украина готова к проведению переговоров о возвращении Крыма. С кем – вопрос. Точно так же к переговорам о возвращении Украины – тех областей, которые когда-то относились к их территории, – могут быть готовы Польша, Австрия с Венгрией, Турция и Россия. Последние две вообще много чего могут вернуть по переговорам такого типа, как предложены Киевом. Включая, в случае Турции, Балканы и Ближний Восток», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

«И не пора ли России, опираясь на украинскую логику, начать вести переговоры о возвращении Варшавы, Киева и Хельсинок? С другой стороны, Англия в компенсацию за Брекзит могла бы начать переговоры о возвращении США, за исключением испанской Флориды, французской Луизианы и территории от Калифорнии до Техаса, про возвращение которой надо было говорить с Мексикой», – отметил эксперт.

«Не поймешь, то ли шуткуют в Киеве. То ли в дурку их сдавать пора. То ли стиль там такой теперь. Дипломатический маразм как отражение политической импотенции», – заключил Сатановский.

Накануне в Киеве заявили, что готовы к переговорам о «восстановлении украинского суверенитета Крыма». По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, такие переговоры могут стать дополнением к «нормандскому формату».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать у России Крым.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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