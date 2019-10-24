Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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24 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...

Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...
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      Представлен первый костюм для космических туристов

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              Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

              24 октября 2019, 20:15

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета Крыма, заявила представитель украинского МИД Катерина Зеленко.

              «В дополнение к переговорам в Нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», – заявила Зеленко, передает «Интерфакс-Украина».

              Она также добавила, что Россия «осуществила международное преступление» против Украины и отметила, что «наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма – очередная грязная манипуляция Кремля».

              Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


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