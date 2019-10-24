Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета Крыма, заявила представитель украинского МИД Катерина Зеленко.

«В дополнение к переговорам в Нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», – заявила Зеленко, передает «Интерфакс-Украина».

Она также добавила, что Россия «осуществила международное преступление» против Украины и отметила, что «наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма – очередная грязная манипуляция Кремля».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.