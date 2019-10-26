Лавров призвал Норвегию содействовать нормализации между Россией и НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Киркенес на торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации, предложил Осло инициировать нормализацию диалога между Россией и НАТО.

Центральной частью программы визита главы МИД России в Киркенес стали торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации. В мероприятии также принимали участие король Норвегии Харальд V и премьер-министр Эрна Сульберг, передает ТАСС.

В ходе визита в Киркенес Лавров провел переговоры со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде в музее приграничья. До начала переговоров министры открыли выставку старинных карт, посвященную 70-летию Договора СССР и Норвегии о режиме совместной границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

Лавров подчеркнул, что границу между Россией и Норвегией можно назвать «самой мирной» в Европе. Глава норвежского дипведомства в свою очередь подарила российскому коллеге фотографию, которая буквально подтверждает его слова: на ней запечатлены российские и норвежские пограничники, пожимающие руки через границу.

Министры откровенно обсудили ситуацию на севере Европы, в частности повышение активности НАТО на территории Норвегии. Лавров указал, что не видит в Норвегии угрозу безопасности, но Москва вынуждена учитывать деятельность альянса на территории королевства в своем военном планировании.

Глава МИД Норвегии подтвердила в свою очередь, что базовая политика королевства (неразмещение иностранных военных баз в мирное время) в полной мере сохраняет актуальность. Укреплению же доверия должны способствовать возобновившиеся в этом году контакты по линии министерств обороны России и Норвегии, указал российский министр.

Выступая на торжественном обеде, Лавров напомнил о давних традициях норвежской дипломатии и предложил Осло инициировать нормализацию диалога между Россией и НАТО. «Венесуэла (Норвегия посредничает на переговорах между Каракасом и венесуэльской оппозицией) важна, но Европа ближе», – заметил с улыбкой министр.

Накануне Лавров пообещал, что Россия учтет активизацию НАТО в Норвегии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Норвегию пугают русскими «белыми человечками».

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