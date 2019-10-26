В Сенате США заподозрили Турцию в применении запрещенных боеприпасов

Группа американских сенаторов потребовала от госсекретаря США Майка Помпео расследовать роль Турции в предполагаемом применении против гражданских лиц на севере Сирии запрещенных боеприпасов с белым фосфором, сообщает Foreign Policy.

Сенаторы потребовали назвать турецкие подразделения, которые могли быть причастны к применению боеприпасов с белым фосфором на севере Сирии, а также выяснить, действовали ли подразделения Вооруженных сил Турции по указанию из Анкары или же принимали это решение самостоятельно, передает ТАСС.

Законодатели также потребовали выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть в руки турецких военных, было ли их предполагаемое применение нарушением международного права, и к 1 ноября дать ответ, как на это будет реагировать Белый дом.

В Сенате США также интересуются, рассмотрит ли Белый дом возможность приостановки военной помощи турецким подразделениям, подозреваемым в применении запрещенных боеприпасов в Сирии.

На прошлой неделе курды обвинили турецких военных в использовании запрещенных боеприпасов на севере Сирии. В ответ Турция обвинила курдов в использовании запрещенного оружия с целью провокации.

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