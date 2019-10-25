Орешкин предложил увеличить дефицит бюджета для стимулирования экономики

Для стимулирования экономики России лучше пользоваться мерами бюджетной политики, увеличивая дефицит бюджета вместо снижения ключевой ставки «до уровня инфляции, или чуть ниже инфляции», считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Министр заявил об «абсолютной поддержке» позиции более агрессивного снижения процентной ставки, так как она «абсолютно объективна, вызвана снижением инфляции», передает ТАСС.

«Я рад, что ЦБ на это реагирует», – сказал Орешкин в эфире телеканала РБК.

«Достаточно или недостаточно то снижение, которое произошло сейчас, мы узнаем через какой-то срок, потому что какие-то последующие шаги ЦБ может сделать. Но то, что мы видим сейчас, что пока тренд по кредитованию – он идет вниз. А это означает, что тех снижений процентных ставок, которые мы уже увидели, пока было недостаточно», – добавил министр.

При этом, по словам Орешкина, в России «нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции, или чуть ниже инфляции».

«Грубо говоря, в России при таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить. Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит», – заявил министр.

Напомним, в пятницу ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Такое решение в регуляторе объяснили тем, что замедление инфляции в России происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться. В то же время, отметили в ЦБ, темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными, сохраняются риски существенного замедления мировой экономики.