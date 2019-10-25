ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. – до 6,5% годовых.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Такое решение в регуляторе объяснили тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться. В то же время, отметили в ЦБ, темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными, сохраняются риски существенного замедления мировой экономики.

«На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», – добавили в ЦБ.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

Предыдущее снижение ключевой ставки произошло в сентябре. Тогда совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., впервые с 2014 года этот показатель составил 7% годовых.