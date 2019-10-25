ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

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НОВОСТЬ ЧАСА:Мэра Киева Кличко заподозрили в госизмене
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе
Россия в Африке пугает Запад и Китай
Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм
Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса
Кустарная дамба убила добытчиков золота
Что выиграла Америка от предательства курдов
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
Вечный Рим против идеологии нового Карфагена
Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
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Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
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Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Дамбу прорвало в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке СейбаПодробности...
Представлен первый костюм для космических туристов
Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавтаПодробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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