Вывернувший роженицу «наизнанку» врач пойдет под суд в Свердловской области

В суд передано дело в отношении акушера-гинеколога, которая обвиняется в гибели роженицы. Уголовное дело по части 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) направлено в суд прокуратурой города Нижние Серги Свердловской области.

Отмечается, что роды у 22-летней девушки прошли нормально, однако плацента не отделялась от стенок матки. По версии семьи погибшей, врач потянула с силой за пуповину и «вывернула наизнанку все женские органы», от чего роженица впала в кому.

«Обвиняемая неправильно провела потягивание за пуповину, что привело к полному вывороту матки у пациентки. Единственным правильным методом лечения выворота является быстрое вправление матки под анестезией, однако врач не распознала жизнеугрожающее осложнение, хотя в силу опыта и специальных знаний должна и могла распознать (его)», – сообщает «URA.RU» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Помощь девушке была оказана только спустя 4 часа 15 минут, когда прибыла бригада «Центра медицинских катастроф».

«У пациентки уже развились массивное кровотечение, болевой шок, остановка сердечной деятельности. 27 февраля 2019 года пациентка скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Самаре был вынесен приговор врачу, которая обвинялась в смерти роженицы после рождения тройни.