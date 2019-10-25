Шойгу предупредил Европу и Азию об угрозе гонки вооружений

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) грозит обернуться гонкой вооружений в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – приводит его слова ТАСС.

Выступая на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, Шойгу отметил, что в настоящее время нормой в межгосударственных отношениях становится односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права. Он констатировал также, что «расширяются масштабы деятельности террористических группировок».

«В условиях непростой военно-политической обстановки эффективное взаимодействие наших оборонных ведомств как никогда востребовано и актуально», – подчеркнул министр обороны России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал распад договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дополнительным аргументом для увеличения расходов стран альянса на оборону.

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