На Украине появилась тысячегривенная банкнота

Национальный банк Украины выпустил в обращение банкноты новым номиналом в 1 тыс. гривен (около 2,5 тыс. рублей), сообщила пресс-служба регулятора.

Новая купюра стала самой крупной из существующих. Банкнота выполнена в голубой гамме, сообщается на сайте регулятора.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет академика Владимира Вернадского, на обороте – здание национальной академии наук Украины.

Как отметили в нацбанке, купюру будет сложно подделать, так как она получила более 20 элементов защиты.

Отмечается, что появление новой купюры повысит удобство расчетов для бизнеса и граждан, а также поспособствует снижению расходов на инкассацию.

Владимир Вернадский родился в Санкт-Петербурге в 1863 году, детство провел в Полтавской губернии и в Харькове. Он является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году.

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