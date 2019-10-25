США, ЕС и страны Южной Америки остались недовольны выборами в Боливии

США, Аргентина, Бразилия и Колумбия, а также Евросоюз усомнились в результатах президентских выборов в Боливии.

В совместном заявлении США, Аргентины, Бразилии и Колумбии говорится, что они готовы признать лишь «результаты, которые действительно отражают волю боливийского народа». Указанные государства высказали обеспокоенность в связи с «аномалиями в ходе президентских выборов».

Они призвали к проведению второго тура, если у Организации американских государств не будет возможности должным образом проверить результаты выборов, передает РИА «Новости».

Внешнеполитическая служба ЕС также заявила, что отчет ОАГ «выявил значительные недостатки избирательного процесса». ЕС полагает, что «лучшим вариантом является проведение второго тура голосования», передает ТАСС.

Как передает Agence France-Presse со ссылкой на данные высшего избирательного суда Боливии, действующий президент Эво Моралес набирает 47,06% голосов, а его ближайший соперник Карлос Месу – 36,52%. Подсчитано 99,81% голосов. При отрыве более чем в 10% второй тур не проводится, президентом становится победитель первого тура.

Напомним, после воскресных президентских выборов начались массовые уличные протесты оппозиции. Моралес заявил, что страна оказалась на пороге государственного переворота. При этом оппозиция обвинила Россию во «вмешательстве» в выборы.