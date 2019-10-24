Суд в России заочно арестовал напавшего на посольство в Киеве украинца

Суд в России заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко по обвинению в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года.

«Сегодня по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего гражданина Украины Владимира Кошовенко», – сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В ходе расследования следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года Владимир Кошовенко совместно с иными лицами принял участие в нападении на здание посольства России на Украине, в результате чего был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу посольства России причинен значительный материальный ущерб», – добавила она.

Представитель СК добавила, что ранее Кошовенко был объявлен в международный розыск.

В сентябре суд в России заочно предъявил Кошовенко обвинение по ч. 2 ст. 360 УК («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»). Было установлено, что 6 марта 2016 года он принимал активное участие в беспорядках в Киеве, в ходе которых совершил нападение на российское посольство.