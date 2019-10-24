Очевидец рассказал о нападении медведя в цирке в Карелии

Напавшего на дрессировщика медведя увели с арены «с помощью шокера и еды», после чего вышел ведущий и попросил не расходиться, представление должно было продолжиться, рассказала одна из зрителей.

Галина Гурьева, присутствовавшая на представлении в качестве зрителя, рассказала, что когда медведь упал на дрессировщика, «люди сразу не отреагировали», решив, что «так и надо», передает портал «360».

Тогда «помощник начал отталкивать медведя ногами, вытащил шокер». В результате зверя «с помощью шокера и еды смогли убрать с арены».

«Вышел ведущий, попросил не расходиться и после антракта представление продолжилось. Думаю, что дрессировщик пострадал», – добавила женщина.

По ее словам, дрессировщик был рослый, однако медведь по сравнению с ним казался еще больше.

Отмечается, что крови на арене не осталось. На следующее утро цирк уже уехал из города Олонец.

«Это был шок. Знаете, как ноги тряслись! В момент, когда понимаешь, что ты не можешь выйти, в проходе стоит толпа, еще думали, не упадет ли на нас шатер. Все к выходу побежали, один мужчина пытался стенку пробить, чтобы уйти. Сами циркачи были в шоке, видимо, это у них произошло в первый раз», – добавила Гурьева.

Между тем администратор шапито Людмила Мисник сообщила, что после нападения медведя на дрессировщика цирк продолжит гастроли по Карелии, однако номеров с опасным животным не будет, передает «Интерфакс».

«Остальная программа труппы не несет никакой опасности зрителям. В ней только собаки, еноты, питоны, обезьянки, попугаи, а также воздушные гимнасты, фокусы, иллюзия, железный человек и клоунада», – сказала она.

Мисник также предположила, что вспышки фотокамер и мобильных телефонов зрителей во время шоу могли спровоцировать агрессию животного.

«У цирка в собственности животных нет. Все артисты наемные люди, и они на работе. Медведь является собственностью дрессировщика. Опасный номер убран из программы. Но акробаты, гимнасты, клоуны в чем виноваты? Это их работа, им жить на что- то надо. Поэтому гастроли продолжаются», – указала администратор.

Она добавила, что цирк вернул деньги всем зрителям, которые решили покинуть представление после инцидента с медведем.

Дрессировщик остался жив – его спасло то, что медведь был в наморднике.

Ранее сообщалось, что медведь набросился на дрессировщика в ходе циркового выступления в карельском городе Олонец.