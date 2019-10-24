Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика в ходе циркового выступления.

Видео инцидента опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой, а затем внезапно набрасывается на стоявшего рядом дрессировщика.

Другой сотрудник цирка начал бить зверя ногами, однако медведь не обращал на это внимание.

После этого мужчине пришлось применить электрический шокер. Дрессировщик остался жив.

«В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (...) не сделать ограду для безопастности зрителей», – указала автор видео.

Она добавила, что медведь позже направлялся к секции, где сидели зрители, однако зверя успели обезвредить.

Ранее в Благовещенске медведь откусил руку девушке, которая пыталась покормить его через прутья решетки на базе отдыха.