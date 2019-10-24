Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в четверг обновляет исторические максимумы накануне принятия Центробанком решения по ключевой ставке.

К 14.49 мск рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,99% – до 2849,64 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,81%, составив 1403,73 пункта. Ранее в четверг рублевый индикатор уже поднимался до исторического максимума 2850,07 пункта, долларовый – до 1404,20 – максимума с 11 июля, решения передает РИА «Новости».

В то же время индекс РТС превысил 1400 пунктов.

На заседании в пятницу ЦБ может понизить ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых. Это стало бы позитивным сигналом для фондового рынка России.