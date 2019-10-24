Сечин назвал Саудовскую Аравию «хрупким поставщиком» нефти

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии позволяют переоценить роль этой страны как безусловно надежного поставщика, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Сечин напомнил, что в результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране.

«Недавние события показали, что к категории так называемых хрупких поставщиков можно отнести уже не только традиционную пятерку стран: Иран, Венесуэлу, Ливию, Ирак, Нигерию, но и Саудовскую Аравию», – приводит его слова РИА «Новости».

Сечин не исключил, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии была инициирована боевиками, ушедшими из Сирии из-за действий России, в том числе в Ирак.

Напомним, ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Королевство после атаки на нефтяные объекты 14 сентября сократило добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как низкие цены на нефть подталкивают к войне.