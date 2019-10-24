На форуме в Нижнем Новгороде предложили пути развития малых городов

«Конкурс дает возможность любому муниципалитету – вне зависимости от числа жителей, и от удаленности от регионального центра – получить финансирование для повышения качества городской среды», – сказала газете ВЗГЛЯД главный архитектор Волгоградской области Елена Прохорова, участница проходящего в эти дни в Нижнем Новгороде всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов.

«Такие встречи позволяют пополнить свою копилку опыта, обменяться опытом с коллегами. Помимо того, что мы сегодня от выступавших с трибуны услышали много полезных и нужных вещей, шло живое обсуждение с коллегами из других регионов», – отметила председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова. Собеседница представляет свой регион на инициированном Минстроем всероссийский конкурс проектов благоустройства малых городов и исторических поселений на 2020 год. Конкурс проходит со вторника по четверг в Нижнем Новгороде.

В открытии конкурса принял участие министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, поддержку слету архитекторов и урбанистов оказало правительство Нижегородской области. Конкурс, который проходит в «третьей столице» России – одно и знаковых событий в истории национального проекта «Жилье и доступная среда», отметили организаторы мероприятия. В форуме участвуют ведущие российские эксперты в сфере благоустройства и архитектуры, инициаторы региональных проектов по обустройству малых городов, представители местных властей, а также сотрудники недавно созданных региональных центров компетенций по развитию комфортной городской среды.

Как поясняют участники конкурса, центры компетенций не только проводят экспертизу проектов городского благоустройства, и привлекают к их обсуждению чиновников и профильных специалистов (архитекторов, экологов, дизайнеров и т.д.), но и ведут просветительскую работу среди горожан. «Все, что создается, должно в первую очередь быть одобрено жителями. Например, у нас в Волгоградской области создание центра компетенций оказалось полезным опытом. Организовываем эту работу планомерно», – отметила Елена Прохорова.

«Хозяева площадки», нижегородцы, полагают, что их регион оказался передовым по части вовлечения жителей малых городов в обсуждение вариантов формирования комфортной среды. Так, в рамках проекта «Вам решать» жители области голосовали на региональном портале GolosZa за то, каким образом распределить 900 млн рублей из областного бюджета на 2020 год – голосование шло по 163 проектам в 18 городах региона.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Проект, старт которому был дан по инициативе президента, вызвал большой интерес и поддержку на региональном и местном уровнях, и главное – у самих жителей малых городов, отмечают организаторы конкурса. В связи с повышенным интересом, было решено принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с ежегодным призовым фондом 5 млрд рублей.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Понятие «историческое поселение», напомним, было введено законом «Об объектах культурного наследия». К таким городам и селам, в которых расположены памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия, относятся, например Великий Устюг, подмосковный Зарайск, города Торопец в Тверской области и Шуя в Ивановской.

За два года среди малых экспертами отобрано 160 проектов-победителей из 63 регионов. В Нижнем Новгороде комиссия по отбору городов для участия в конкурсе проходит под председательством главы области Глеба Никитина. В прошлом году четыре города в Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» – это Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. В нынешнем году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города – Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. К преображению общественных пространств в этих городах приступят в 2020 году, сообщили в правительстве области.