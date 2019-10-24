На форуме в Нижнем Новгороде предложили пути развития малых городов

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24 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...

Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...

В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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      Представлен первый костюм для космических туристов

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              На форуме в Нижнем Новгороде предложили пути развития малых городов

              24 октября 2019, 12:42

              Текст: Иван Абакумов

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              «Конкурс дает возможность любому муниципалитету – вне зависимости от числа жителей, и от удаленности от регионального центра – получить финансирование для повышения качества городской среды», – сказала газете ВЗГЛЯД главный архитектор Волгоградской области Елена Прохорова, участница проходящего в эти дни в Нижнем Новгороде всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов.

              «Такие встречи позволяют пополнить свою копилку опыта, обменяться опытом с коллегами. Помимо того, что мы сегодня от выступавших с трибуны услышали много полезных и нужных вещей, шло живое обсуждение с коллегами из других регионов», – отметила председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова. Собеседница представляет свой регион на инициированном Минстроем всероссийский конкурс проектов благоустройства малых городов и исторических поселений на 2020 год. Конкурс проходит со вторника по четверг в Нижнем Новгороде.

              В открытии конкурса принял участие министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев,  поддержку слету архитекторов и урбанистов оказало правительство Нижегородской области. Конкурс, который проходит в «третьей столице» России – одно и знаковых событий в истории национального проекта «Жилье и доступная среда», отметили организаторы мероприятия. В форуме участвуют ведущие российские эксперты в сфере благоустройства и архитектуры, инициаторы региональных проектов по обустройству малых городов,  представители местных властей, а также сотрудники недавно созданных  региональных центров компетенций по развитию комфортной городской среды.

              Как поясняют участники конкурса, центры компетенций не только проводят экспертизу проектов городского благоустройства, и привлекают к их обсуждению чиновников и профильных специалистов  (архитекторов, экологов, дизайнеров и т.д.), но и ведут просветительскую работу среди горожан. «Все, что создается, должно в первую очередь быть одобрено жителями. Например, у нас в Волгоградской области создание центра компетенций оказалось полезным опытом. Организовываем эту работу планомерно», – отметила Елена Прохорова.

              «Хозяева площадки», нижегородцы, полагают, что их регион оказался передовым по части вовлечения жителей малых городов в обсуждение вариантов формирования комфортной среды. Так, в рамках проекта «Вам решать» жители области голосовали на региональном портале GolosZa за то, каким образом распределить 900 млн рублей из областного бюджета на 2020 год – голосование шло по 163 проектам в 18 городах региона.

              Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Проект, старт которому был дан по инициативе президента, вызвал большой интерес и поддержку на региональном и местном уровнях, и главное – у самих жителей малых городов, отмечают организаторы конкурса. В связи с повышенным интересом, было решено принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с ежегодным призовым фондом 5 млрд рублей.

              В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Понятие «историческое поселение», напомним, было введено законом «Об объектах культурного наследия». К таким городам и селам, в которых расположены памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия, относятся, например Великий Устюг, подмосковный Зарайск, города Торопец в Тверской области и Шуя в Ивановской.

              За два года среди малых экспертами отобрано 160 проектов-победителей из 63 регионов. В Нижнем Новгороде комиссия по отбору городов для участия в конкурсе проходит под председательством главы области Глеба Никитина. В прошлом году четыре города в Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» – это Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. В нынешнем году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города – Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. К преображению общественных пространств в этих городах приступят в 2020 году, сообщили в правительстве области. 


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