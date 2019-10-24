Россия пригласила Замбию и Эфиопию в программу списания долга

Россия предлагает Замбии, Эфиопии и другим африканским странам принять участие в программе облечения долгового бремени в обмен на помощь в развитии, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Есть возможность использовать эту схему – «долг в обмен на помощь» с Республикой Замбия, с Эфиопией. Но власти там несколько тормозят, что называется. Может быть, каким-то образом мои слова будут услышаны», – сказал Сторчак, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия постепенно налаживает сотрудничество с африканскими странами в части облегчения их долгового бремени, чтобы они могли направить на проекты развития освободившиеся ресурсы.

В среду президент Владимир Путин напомнил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает 20 млрд долларов. Эксперт объяснил выгоду России от списания Африке долгов.