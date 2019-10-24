Антироссийские активисты в Тбилиси включили запись Левитана о начале ВОВ

Группа молодежи пикетирует в четверг здание правительства Грузии, обвиняя правящую «Грузинскую мечту» в проведении «пророссийской политики», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Пикетчики принесли плакаты с высказываниями членов грузинского правительства, которые, по словам организаторов акции-перформанса, свидетельствуют о «пророссийских настроениях» членов кабмина.

Они обвиняют, например, министра юстиции Тею Цулукиани в том, что, передавая России разыскиваемых ею по линии Интерпола лиц, глава ведомства говорила, что у нее нет оснований не доверять прокуратуре России.

Пикетчики регулярно включают на полную мощность гимн СССР и обращения советского правительства о начале и завершении Великой Отечественной войны, которые зачитывал Юрий Левитан. Так они пытаются сорвать заседание правительства, которое проходит в это время.

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