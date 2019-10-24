В Китае объяснили боязнь США напасть на Россию

США не собираются нападать на Россию из-за наличия у нее стратегических ядерных сил, пишут китайские СМИ.

«В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира», – приводит РИА «Новости» текст китайского издания Sohu.

По мнению автора портала, Вашингтон по-прежнему боится Россию, несмотря на распад СССР и многократное уменьшение российского оборонного бюджета. При этом российские стратегические ядерные силы все еще пребывают в полной боевой готовности, что «вынуждает американцев держать порох сухим».

Сообщается, что Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшего Советского Союза, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов.

«Россия – единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями», – говорится в статье.

Главенствующую роль в российской «ядерной триаде» автор отдает ракетам наземного базирования.

Как пишет издание, решение Вашингтона выйти из соглашений о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказало сильное стратегическое давление на Россию. Учениями «Гром-2019» Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами.

Автор утверждает, что новой гонки вооружений, подобной той, что была между СССР и США, не случится.

«Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», – говорится в статье.

В сентябре Sohu проанализировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что России не нужно тратить гигантские деньги на авианосные группировки, как это делают Соединенные Штаты, а необходимо оружие, способное противостоять им.

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