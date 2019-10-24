В Китае объяснили боязнь США напасть на Россию

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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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США должны готовиться к новой финансовой катастрофе

Великая депрессия затронула самые разные социальные слои американцевФото: Global Look Press
Случившийся 90 лет назад Черный четверг – биржевой крах на Уолл-стрит – положил начало Великой депрессии и привел США к социальной и демографической катастрофе. Как это происходило, что послужило предпосылкой кризиса и какие показатели современной экономики свидетельствуют о том, что черный четверг может повториться в ближайшее время? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
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Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
В советское время, к которому так модно сегодня апеллировать и по которому ностальгируют до оскомины, поморгать фарами встречным машинам о стоящем в кустах гаишнике с радаром считалось нормой. При этом ГАИ уважали гораздо больше, но боялись меньше. А сегодня? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...
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      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              В Китае объяснили боязнь США напасть на Россию

              24 октября 2019, 07:42

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              США не собираются нападать на Россию из-за наличия у нее стратегических ядерных сил, пишут китайские СМИ.

              «В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира», – приводит РИА «Новости» текст китайского издания Sohu.

              По мнению автора портала, Вашингтон по-прежнему боится Россию, несмотря на распад СССР и многократное уменьшение российского оборонного бюджета. При этом российские стратегические ядерные силы все еще пребывают в полной боевой готовности, что «вынуждает американцев держать порох сухим».

              Сообщается, что Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшего Советского Союза, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов.

              «Россия – единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями», – говорится в статье.

              Главенствующую роль в российской «ядерной триаде» автор отдает ракетам наземного базирования.

              Как пишет издание, решение Вашингтона выйти из соглашений о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказало сильное стратегическое давление на Россию. Учениями «Гром-2019» Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами.

              Автор утверждает, что новой гонки вооружений, подобной той, что была между СССР и США, не случится.

              «Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», – говорится в статье.

              В сентябре Sohu проанализировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что России не нужно тратить гигантские деньги на авианосные группировки, как это делают Соединенные Штаты, а необходимо оружие, способное противостоять им.

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