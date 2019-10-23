В Тамбове проверят инцидент с подрезавшим автобус священником

Полиция в Тамбове проверит обстоятельства дорожного конфликта с участием пассажирского автобуса и автомобиля, за рулем которого, по предварительным данным, был священник.

«В настоящий момент сотрудники Государственной автоинспекции проводят изучение видеоматериала. Не только того, что выложено в социальных сетях, но и то, что было раньше. Устанавливаются все участники данного происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка», – сообщили в ОМВД России по Тамбовской области, передает «Рен ТВ».

Ранее в Сети было опубликовано видео. На записи видно, как водитель подрезал пассажирский автобус. По данным очевидцев, в автобусе находилось около 50 человек.

Однако информация о том, является ли мужчина действующим священнослужителем, пока не подтверждена.

За последние годы произошло несколько происшествий с участием водителей-священников. Так, в начале 2019 года пьяный священник устроил ДТП в Псковской области, в 2018 году священнослужитель украл сумку и угнал автомобиль, в 2017 году настоятель храма насмерть сбил велосипедистку.

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