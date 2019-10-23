Турция поддержала вхождение курдов в органы местного управления в Сирии

Анкара не возражает против участия сирийских курдов в управлении на местном уровне на севере Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Управление в зоне безопасности (на севере Сирии) будет осуществлять местное население. В районах, где живет много наших курдских братьев, в руководстве будут они. В этом плане у нас нет возражений. Главное, чтобы из региона ушли все террористы», – сказал он, передает ТАСС.

Чавушоглу также заявил, что Россия будет способствовать выполнению Аданского соглашения в Сирии. «Аданское соглашение имеет силу. Но проблема в том, что если даже у (сирийского) режима есть желание его выполнять, у него нет возможностей. Так что Россия в этой ситуации возьмет на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», – сказал он.

Во вторник после шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. При этом истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после начала гражданской войны в Сирии «Сирийский Курдистан» объявил о своей независимости почти сразу.

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