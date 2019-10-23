Владелица фирмы в Польше выбросила умирающего украинца на улицу

Владелица польской фирмы по производству гробов выбросила на улицу умирающего работника-украинца.

36-летний мужчина родом из Прикарпатья трудился на предприятии рядом с городом Новый Томышль, сообщает телеканал ТСН.

Во время одной из смен мужчине стало плохо. По информации СМИ, предпринимательница запретила вызывать врача и приказала другим работникам идти домой. Спустя день тело мужчины нашли в 125 километрах от его работы.

Прокуратура выдвинула хозяйке фирмы обвинение в том, что она не оказала своему сотруднику помощь.

В начале октября в Верховной раде заявили, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше, и рассказали о случае, когда украинца в Польше заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России).

Позже двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык, а польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» c Украины.

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