Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева рассказала в социальных сетях, что ее затравили негативными комментариями.

«Скажите пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила «целый Камаз» негатива», – написала Бочкарева в своем Instagram.

Она добавила, что понимает желание людей узнать, чем закончится ее история с наркотиками.

«Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить?», – отметила актриса.

Также она обратилась к журналистам с просьбой не вмешиваться в ее личную жизнь.

«Не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искрометных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире», – добавила Бочкарева.

Напомним, Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Бочкаревой с наркотиками в белье. Сама Бочкарева назвала эту информацию ложью и враньем. Однако источник в правоохранительных органах подтвердил задержание актрисы с кокаином, также было опубликовано видео задержания.