Новые огнестойкие присадки оказались опасными

Пламегасящие вещества из разряда органофосфат-эфиров (OPE), пришедшие на замену токсичным присадкам на базе полибромдифенил-эфиров (PBDE), оказались столь же опасными для здоровья людей и животных, как и их предшественники.

Как сообщили экологи в журнале Environmental Science & Technology Letters, накопление таких присадок в организме ведет к снижению IQ у детей и развитию бесплодия у взрослых.

«Печально осознавать, что мы заменили PBDE другими веществами, которые столь же опасны для здоровья детей, как и полибромдифенил-эфиры. Промышленники должны перестать использовать эти соединения и не применять другие присадки без крайней необходимости. Это поможет защитить новые поколения от этой опасности», – передает ТАСС слова автора статьи и исполнительный директор Института зеленой научной политики в Беркли (США) Арлин Блум.

Блум и ее коллеги провели первый детальный анализ свойств OPE и сравнили их с теми негативными качествами их предшественников, которые были открыты еще в конце прошлого столетия. Для этого ученые проанализировали сотни научных публикаций, посвященных химическим и физическим свойствам органофосфат-эфиров, а также их влиянию на здоровье животных и людей.

Объединение результатов этих исследований указало на то, что OPE в целом не уступают полибромдифенил-эфирам по всем параметрам.

Более того, благодаря широкому распространению OPE в промышленности, доля этого вещества в воздухе, пыли и воде оказалась в сотни раз выше, чем во время пика использования PBDE в недавнем прошлом, благодаря чему следы этих веществ ученые обнаружили в организме фактически всех людей, участвовавших в экспериментах, что они угрожало интеллектуальному развитию детей и вели к бесплодию у взрослых.

Ученые отметили, что все этоговорит о том, что необходимо в принципе отказаться от использования подобных присадок в тех случаях, когда прямой угрозы возгорания нет.

К примеру, производители мебели и электроники могут использовать нехимические методы защиты своей продукции от потенциальных источников огня, которые не будут столь токсичными и опасными для людей, как OPE и PBDE.