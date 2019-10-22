Политолог объяснил, зачем США грозят Турции войной

«В этом мире возможно все. Если через какое-то время подобные угрозы прозвучат в адрес Парижа или Лондона – я уже не удивлюсь», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможном применении военной силы против Турции.

«Теоретически США могут применить военную силу против любого государства, включая и Турцию, – считает Андрей Кортунов. – Но в данном случае это очень маловероятный сценарий, потому что США и Турция являются членами НАТО, а применение военной силы к одному из союзников приведет к разрушению этого альянса. Ясно, что тогда и другие участники альянса будут по-другому оценивать американские намерения».

При этом руководитель РСМД высказал предположение, что делая такие заявления, госсекретарь США Майкл Помпео «просто повышает ставки». «Он реагирует на критику, которая нарастает в окружении Трампа в Вашингтоне. Там говорят, что все санкции, введенные США в отношении Турции – это всего лишь символические действия, и что Эрдоган фактически вышел сухим из воды после закупки российских систем ПВО С-400», – отметил собеседник.

«Тем более всем очевидно, что во время недавних переговоров вице-президента США Майка Пенса с Эрдоганом, турецкий лидер ничем существенным не пожертвовал. Ну да, отложили военную операцию, но от своих целей Эрдоган ни в коем случае не отказался. Поэтому у оппозиции Трампа сейчас есть возможность «уесть» президента еще и на этом фронте, особенно с учетом фактически уже начавшейся избирательной кампании к выборам президента США», – добавил политолог.

«И все же заявление Помпео удивляет. Я не помню такого случая, чтобы США вот так откровенно грозили своему союзнику, причем одному из самых значительных. До выступления Помпео я бы сказал, что даже предполагать такое – это бред. Но теперь скажу, что в этом мире возможно все. Если через какое-то время прозвучат подобные угрозы в адрес Парижа или Лондона – я уже не удивлюсь», – заключил Кортунов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «полностью готов» применить военную силу в отношении Турции, «если потребуется».

Госсекретарь отказался озвучить, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу, объяснив такую осторожность «нежеланием лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки».

Ранее Трамп объявил о взятии месторождений нефти на севере Сирии «под охрану» США, пригрозив Турции санкциями в случае «неприемлемого поведения».

Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии. Двумя днями ранее Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов.

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