Посол Турции оценил слова Помпео о готовности к войне

В Анкаре считают ошибкой перевода заявления госсекретаря США Майка Помпео о готовности к войне с Турцией, заявил турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.

«Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп объявил о взятии месторождений нефти на севере Сирии «под охрану» США, пригрозив Турции санкциями в случае «неприемлемого поведения». Более того, госсекретарь США заявил о готовности Трампа к войне с Турцией. В России оценили угрозы США в адрес союзника по НАТО.

Напомним, после введения американских санкций против Турции Вашингтон и Анкара договорились о приостановке наступления турецких вооруженных сил в Сирии.

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