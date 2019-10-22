Заявки на «Лидеры России 2020» подали более 150 тыс. человек

За две недели с момента старта кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано более 150 тыс. заявок из всех регионов России и 60 стран мира, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» через сайт ЛидерыРоссии.рф из Центрального федерального округа пришло 34,5% всех заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (17,7%). Далее идут Северо-Западный (12,7%), Уральский (9,4%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,6%) федеральные округа, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Лидером по количеству заявок стала Москва (19,26% от общего количества заявок на конкурс), на втором месте – Санкт-Петербург (8,14%), на третьем – Московская область (6,13%). В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,34%), Краснодарский край (2,98%), Самарская область (2,72%), Республика Татарстан (2,70%), Нижегородская область (2,59%), Ростовская область (2,46%). Десятку замыкает Республика Башкортостан с показателем 2,44% от общего количества заявок.

«Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23.59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этому году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что «28 октября уже начнется дистанционный этап». Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

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