Поставщики сообщили о росте цен на гречку

Российские поставщики уведомили торговые сети о повышении цен на гречневую крупу, сообщили представители пяти крупных розничных сетей.

В частности, представитель «Ашана» подтвердил, что сообщения о повышении цен на гречку поступают с сентября. По его словам, речь идет о росте на 20-25%. До этого, по его словам, повышений не было с 2017 года. «Лента» также получила соответствующие уведомления от поставщиков. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов говорит, что поставщики повышают цену на 25-50% до 59 рублей за 1 кг, пишут «Ведомости».

Основной причиной подорожания крупы называют рост цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в два раза, на гречиху – в три раза, объясняет исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков.

Это, в свою очередь стало следствием того, что в предыдущие два года цены на гречку падали, из-за чего выделялось меньше площадей под посевы. В результате на рынке образовался дефицит крупы. Кроме того, некоторые поставщики не продают старый урожай в ожидании повышения цен.

В сентябре уже сообщалось, что в России резко выросла стоимость гречки, а пшено напротив подешевело.

По данным Росстата, розничная цена на гречку с начала года выросла пока незначительно – на 6,4% до 51 рублей за 1 кг в сентябре по сравнению с январем и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года.