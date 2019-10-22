Кинолог дал советы по кормлению собак

При кормлении собак главное – соблюдать полноценный состав корма, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собаку можно кормить как натуральными продуктами – при этом нужно учитывать потребности собаки и научиться составлять сбалансированный рацион – так и готовыми промышленными кормами, которые удобны в использовании и об их составе уже позаботился изготовитель. Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное – чтобы он был полноценный по составу», – передает РИА «Новости» слова Голубева.

По его словам, чтобы выбрать подходящий промышленный корм, нужно опираться на состояние питомца и стоимость продукции.

«Главным критерием для владельца должно стать состояние собаки: как она выглядит, в какой кондиции (вес, качество и блеск шерсти, активное поведение). Если все хорошо – значит, корм подобран правильно. Ну, и, конечно, немаловажный критерий – доводы вашего кошелька», – отметил Голубев.

Он добавил, что для собак с «чувствительным пищеварением» и больных особей нужно выбирать корм, рекомендуемый ветеринарными врачами – диетологами.

Напомним, 12 октября российская кинологическая федерация (РКФ) предложила включить в Кодекс об административных правонарушениях меры наказания за жестокое обращение с животными.