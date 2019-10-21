Сотрудника парка спасли прикованного к дереву пса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге работники Шарташского парка спасли собаку, которую неизвестные привязали цепью к дереву, сообщил директор парка Артур Зиганшин.

Прикованного к дереву в парке пса нашла гулявшая в парке семья, сообщил Зиганшин, передает РИА «Новости».

«Я в это время был в Казани. Ребят по тревоге поднял, выходной же был. Выехали, отцепили его инструментом, накормили, на служебной «Ниве» перевезли на базу», – сказал директор парка.

По его словам, у собаки хороший аппетит, у него нет травм, питомец бодрый и активный. Он опубликовал в соцсетях объявление о том, что нашел собаку и ищет для него хозяев.

«Сейчас мы его пристроили пока в парке, на одной из наших баз. Посмотрим в перспективе, куда его деть. У нас планируется обустройство нашего временного пункта охраны, может там и будет жить. Заодно, веселее будет инспекторам, которые там дежурят круглосуточно», – заключил Зиганшин.

В сентябре СМИ сообщили, что в Пермском крае директор охотхозяйства якобы расстрелял четырех охотничьих собак, после этого было возбуждено уголовное дело.