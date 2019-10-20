Лавров назвал период в истории России, за который ему стыдно

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1», приуроченном к 75-летию МГИМО, ответил на вопрос о том, за какие периоды в истории России ему было стыдно.

«У каждого человека, обладающего такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично», – приводит его слова ТАСС.

Лавров отметил, что в его жизни было несколько подобных случаев. «Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР», – уточнил он.

«Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», – добавил Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что за прошедшие после развала СССР годы Россия честно прошла путь избавления от наследия «холодной войны», однако так и не встретила поддержки партнеров.