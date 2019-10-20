Лавров рассказал о дипломатических «разводках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые действия иностранных государств на международной арене являются «разводкой» – провокацией ради ответной жесткой реакции.

В интервью «России-1» он отметил, что в современных дипотношениях между странами не нужно всегда отвечать на негативные шаги, передает ТАСС.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко «поведутся», извините за жаргон, на такого рода «разводку», – сказал Лавров.

Он добавил, что в ситуации, когда по национальным интересам «бьют всерьез», когда речь идет о принципиальнейших вещах, то «нужно отвечать». При этом Лавров вспомнил о действиях экс-президента США Барака Обамы, который, «хлопая дверью», «абсолютно по злобе» и в попытке отомстить за поражение демократов на президентских выборах отобрал у российских дипломатов собственность.

«Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа, чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу», – указал Лавров.

Напомним, Вашингтон так и не вернул российским дипломатам собственность, что вынудило Россию принять ответные меры.