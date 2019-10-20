Турция заявила о гибели военного из-за нарушения курдами режима прекращения огня

В воскресенье на северо-востоке Сирии погиб турецкий военнослужащий, несмотря на договоренности о прекращении огня, сообщило минобороны Турции.

«Наш военный был убит, еще один солдат получил ранения в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт террористами из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», – передает ТАСС заявление турецкого минобороны.

Военный погиб в районе сирийского Телль-Абъяда.

Также министерство обороны Турции обвинило курдов в нарушении режима прекращения огня не менее 20 раз.

В субботу Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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