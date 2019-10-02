Солдата ВСУ приговорили в ДНР

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил украинского силовика к 16 годам лишения свободы, сообщили в генпрокуратуре ДНР.

Военный осужден за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и насильственный захват власти, сообщается на сайте Генпрокуратуры ДНР.

«Приговорен судом к лишению свободы сроком на 16 лет», – сказано в сообщении.

Отмечается, что боец ВСУ в составе противотанкового дивизиона прибыл в Донбасс и принял участие в боевых действиях.

«Исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией республики», – добавили в прокуратуре.

Украинские силовики продолжают обстрелы республик Донбасса. В среду была обстреляна окраина Донецка, во вторник впервые с 2015 года под обстрел попал поселок Чернухино. Также из-за обстрела часть Горловки осталась без света.