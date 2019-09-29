Обстрел украинских силовиков обесточил Горловку

Часть Горловки осталась без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ДНР заявил, что ВСУ обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки, повредив трансформаторную подстанцию, передает РИА «Новости».

«На данный момент населенный пункт частично обесточен», – сказал он.

Огонь со стороны украинских силовиков велся из минометов калибром 120 миллиметров.

Украинские силовики продолжают обстрелы республик Донбасса. В среду была обстреляна окраина Донецка, во вторник впервые с 2015 года под обстрел попал поселок Чернухино.