ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино

Украинские силовики впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в Луганской народной республике, заявил начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Сегодня в 5.00 боевики 59 отдельной механизированной бригады... с особой жестокостью обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-миллиметровой артиллерии. Обстрел целенаправленно был осуществлен в ранние часы, пока мирные жители отдыхали дома», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.

Он добавил, что Чернухино не подвергалось обстрелам с февраля 2015 года. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры пока неизвестно.

«Все сведения по факту обстрела населенного пункта переданы представителям международных организаций, а также в генеральную прокуратуру ЛНР», – подчеркнул Осадчий.

По словам представителя генеральной прокуратуры ЛНР Кирилла Белова, из-за обстрела в поселке была повреждена ЛЭП. В настоящее время населенный пункт обесточен.

В народной милиции ЛНР также подчеркнули, что обстрелы в Донбассе усилились перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии встречи Зеленского с президентом США и выступления на заседании Генеральной ассамблее ООН командование карательной операции резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов нашей республики», – сказал Осадчий.

Встреча на полях Генассамблеи ООН Трампа и Зеленского состоится 25 сентября. Они намерены обсудить попытки Китая похищать интеллектуальную собственность на Украине.

В августе американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он приглашать Зеленского в Белый дом, не понял, о ком идет речь.

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