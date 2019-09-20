Трамп рассказал о чем будет говорить с Зеленским на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп во время Генассамблеи ООН намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским попытки Китая похищать интеллектуальную собственность на Украине.

Также лидеры будут беседовать необходимость реформирования экономики Украины, сообщила администрация США, передает ТАСС.

Темами для разговоров президентов будут возможность сотрудничества в сфере энергетики, расширение торговли, добавили в американской администрации.

Трамп заявит о необходимости того, чтобы все стороны выполняли Минские соглашения.

Встреча на полях генассамблеи Трампа и Зеленского состоится 25 сентября.

Всего президент США проведет несколько двусторонних встреч, кроме Зеленского он увидится с британским премьером Борисом Джонсоном и польским президентом Анджеем Дудой, премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, премьером Сингапура Ли Сялуном, президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил ас-Сиси и президентом Южной Кореи Муном Джеином, сообщает РИА «Новости».

Также 25 сентября Трамп встретится с лидерами Западного полушария для обсуждения Венесуэлы.

В августе американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он приглашать Зеленского в Белый дом, не понял, о ком идет речь.