Стало известно о вооруженном инциденте на ирано-азербайджанской границе

Вооруженный инцидент произошел на азербайджано-иранской границе, трое нарушителей ликвидированы, сообщили в госпогранслужбе Азербайджана.

«На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент. Вблизи села Амирзеитли Бейлаганского района на территории пограничной заставы «Горадиз» пограничный наряд заметил нарушение государственной границы тремя лицами. Пограничный наряд приказал нарушителям остановиться, были произведены предупреждающие выстрелы в воздух. Но нарушители не подчинились команде и открыли огонь в сторону пограничников. Один нарушитель, бросив сумку, начал бежать в сторону Ирана, другие два нарушителя попытались бежать в противоположную сторону», – передает РИА «Новости» сообщение госпогранслужбы.

Там добавили, что пограничники применили оружия, в результате чего все трое нарушителя скончались на месте.

Как сообщили в ГПС, во время осмотра тел убитых и места происшествия были обнаружены сумка с почти 15 кг различных наркотических средств, один обрез, патроны, передает ТАСС. На место происшествия прибыл замначальника Госпогранслужбы – командующий погранвойсками Азербайджана Аскер Халилов. Ведется следствие.

Напомним, 29 июля министерство обороны Армении сообщило о гибели контрактника в результате обстрела на северо-восточном участке границы со стороны Азербайджана.